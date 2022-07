Kragl: “La Lazio dice sempre la sua in campionato. Immobile? Devastante, non si può criticare”

L’ex centrocampista di Frosinone e Benevento Oliver Kragl è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel commentando il percorso dei biancoclesti e le prestazione del capitano laziale: “La Lazio di Sarri mi piace molto. Ogni anno poi si riparte da zero complici anche i movimenti di mercato. I biancocelesti in ogni caso riescono sempre a dire la loro nel campionato. Immobile è uno degli attaccanti migliori in Italia, i numeri parlano per lui. Non è giusto criticare un calciatore devastante che ha siglato tantissimi gol con la Lazio“.

