Nico Schulz-Lazio, Tare nega l’interesse: “Mai parlato con lui”

Domani l’Inter si ritroverà ad Appiano per iniziare a lavorare in vista della nuova stagione. Alla vigilia dell’appuntamento, il tecnico Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa ed ha anche ricordato le sensazioni già vissute in biancoceleste: “Se sono tranquillo nel provare ad alzare l’asticella o ho pressione? Io ho la fortuna di vivere la pressione molto serenamente. Come ho detto altre volte, noi la pressione ce l’abbiamo tutti i giorni, le scelte dobbiamo farle tutti i giorni. So cosa vuol dire, l’ho capito l’anno scorso e negli anni alla Lazio. Ho delle responsabilità, ma queste responsabilità mi fanno rendere ancora meglio. Quest’anno siamo qui e vediamo quello che succederà fino alla fine del mercato. Però siamo coscienti e sappiamo di aver lavorato nel migliore dei modi“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: