Arlind Sadiku: “Muriqi firmerà con il Bruges questa settimana”. Le cifre dell’affare

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo kosovaro Arlind Sadiku, Vedat Muriqi è in procinto di lasciare la Lazio per trasferirsi al Club Bruges. La squadra belga ha presentato alla Lazio un’offerta di 10,5 milioni di euro più bonus, e 2 milioni all’attaccante. La trattativa, secondo Sadiku, è ormai chiusa con il giocatore che passerà nel suo nuovo club in settimana.

Exclusive!

Done deal! Vedat Muriqi will sign for Club Brugge this week. 10.5 million euros fee plus add ons. Player will earn 2m per year.

— Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) July 6, 2022