AURONZO DAY1 | Marco Bertini: “Sono contento che Cancellieri sia qui. E’ un’emozione essere in ritiro dopo essere cresciuto con questa maglia. Ruolo? Mi adatto a tutto”

Al termine del primo allenamento della stagione ad Auronzo di Cadore, Marco Bertini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Il centrocampista della Primavera si trova al secondo ritiro alla corte di Sarri, ecco le sue parole.

“Rispetto allo scorso anno ho abbastanza consapevolezza, devo lavorare tanto, ora so come funziona ma deve parlare il campo. La stagione con la Primavera non è stata positiva, non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. A livello personale sono soddisfatto, ma non è una stagione positiva. Cancellieri? Lo ritrovo dopo la semifinale col Verona nel 2021, ci aveva messo in difficoltà. Sono contento che sia qui, è molto bravo. Obiettivo? Lavorare bene, dare tutto. Ciò che verrà verrà, io penso a fare bene, poi tireremo le somme. Sarri? Non mi ha detto nulla di particolare, ci siamo salutati e ora lavoriamo insieme.

Rispetto all’anno passato sento di avere un po’ più di esperienza e consapevolezza nei miei mezzi, per il resto non è cambiato molto. Sono pronto a dare tutto. Siamo tanti della Primavera quest’anno, ho più confidenza ovviamente con loro quindi forse sarà più facile per me. Se dovessero aver bisogno di una mano posso aiutarli visto che ora so come funziona il ritiro. Sono cresciuto con questa maglia, venire qui in ritiro con loro mi mette felicità. Si sta bene qui, c’è tanta gente che ci vede, è un’emozione. C’è tanta responsabilità però, dobbiamo lavorare tanto. Ruolo? L’anno scorso ho ricoperto più ruoli a centrocampo, mi adatto dove richiede il mister.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: