Calciomercato | Ipotesi Acerbi al Napoli, in caso di cessione di Koulibaly

Come riportato dal giornalista Paolo Bargiggia sul proprio profilo Twitter, c’è una pista tutta italiana per il Napoli: nel caso venisse ceduto Koulibaly, il club pensa ad Acerbi. Il difensore biancoceleste è in rottura con Sarri, ed essendo mancino potrebbe solo fare il titolare e non il quarto difensore.

In caso di cessione di @kkoulibaly26, nel mazzo delle possibili alternative per il @sscnapoli c’è anche un’ipotesi italiana che porta ad @Acerbi_Fra in rottura con Sarri alla @OfficialSSLazio . Acerbi è mancino quindi potrebbe solo fare il titolare e non il quarto difensore. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) July 6, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: