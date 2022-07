AURONZO 2022 | Felipe Anderson: “Siamo molto motivati e carichi. Obiettivo? Vogliamo stare più in alto possibile”

Secondo giorno di lavoro per la Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. I calciatori biancocelesti, sotto gli ordini di mister Sarri, continuano a lavorare per preparare al meglio la prossima stagione. In conferenza stampa, prima della seduta pomeridiana d’allenamento, è intervenuto Felipe Anderson. Di seguito le parole dell’esterno brasiliano: “Io sto molto bene, sono motivato. Ho trovato i compagni tutti carichi e contenti. Sono giorni difficili di lavoro, però già abbiamo in mente tante cose che abbiamo imparato dall’anno scorso, quindi questo ci da una tranquillità per lavorare con più serenità.

Tanti amici sono andati via, questo è il calcio, siamo abituati, ci fa male al momento però dobbiamo sempre guardare avanti. Auguro tutto il meglio per chi è andato via, ora dobbiamo pensare al nostro futuro. Marcos Antonio? Ci ho già parlato, è un bravo ragazzo ed ha tanta voglia di lavorare, di conoscere la squadra e venire ad allenarsi per imparare il più presto possibile il sistema di gioco.

L’anno scorso c’erano tante cose nuove da imparare, ci abbiamo messo del tempo per capire, però alla fine la mano del mister si vedeva nella squadra, nei movimenti anche con la palla. Ripartiamo da lì. Ci sarà sicuramente qualcosa da aggiungere perché abbiamo già capito tante cose difficili, ora siamo molto motivati e, se togliamo gli errori, possiamo fare grandi cose.

Obiettivo? Come ha detto anche il mister dobbiamo andare a giocare contro chiunque e provare a comandare la partita, questo fanno le squadre ambiziose. Noi sicuramente vogliamo stare più in alto possibile e vincere tutte le partite.

Le critiche ci saranno sempre, mi sono abituato. Io guardo quello che sto facendo per la squadra, guardo i miei numeri, sono stato sempre presente lo scorso anno e non è facile. Sicuramente ci sono partite in cui puoi fare meglio, crescere ancora in tutti i sensi.

Paragone Pioli-Sarri? Difficile paragonarli perché quando ero qui con Pioli avevo una mentalità diversa. Sono passati tanti anni, lo stile di gioco è totalmente differente perché mister Sarri vuole comandare la partita, pressare sempre alto. Lo sforzo che fai nella partita è diverso, con Pioli aspettavamo di più nella nostra metà campo, quindi potevi gestire di più le energie. Ora possiamo riposare con la palla, quindi è totalmente diverso”.

Per chiudere, Felipe Anderson ha voluto mandare un messaggio ai tifosi della Lazio: “Vi voglio ringraziare, dall’anno scorso quando sono tornato per l’affetto che ho avuto da voi. Ci avete sostenuto quando le cose andavano male l’anno scorso ed ora possiamo ripartire di nuovo a fare quello che a noi piace, stare insieme. Io e tutti i giocatori vi invitiamo a stare insieme a noi in tutte le partite perché abbiamo bisogno tanto del vostro sostegno”.

