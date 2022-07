Casale a cena a via Veneto: “Ho realizzato il mio sogno. Il corteggiamento di Sarri una delle cose che mi ha spinto a venire”. Sabato raggiunge i compagni ad Auronzo – FOTO

Dopo settimane di trattative la Lazio è riuscita a regalare a Maurizio Sarri Nicolò Casale, il difensore classe 98’ che arriva dall’Hellas Verona. Dopo essere sbarcato a Roma, Casale si trova ora in un noto ristorante del centro vicino Via Veneto, accompagnato dal suo procuratore Mario Giuffredi. Domani mattina il giocatore svolgerà in Paideia le visite mediche e successivamente isokinetic, mentre nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà alla Lazio. Sabato il difensore raggiungerà il resto del gruppo biancoceleste ad Auronzo di Cadore.

Queste le prime parole in biancoceleste a Sky Sport:

“Ho realizzato il mio sogno, non vedo l’ora di partire. Il corteggiamento di Sarri? Una delle cose principali che mi ha spinto a venire in questa grande società. Non vedo l’ora di iniziare, c’è poco da dire, aspettiamo ufficialità e visite“

