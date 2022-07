ESCLUSIVA | Vacanze finite per Marusic e Milinkovic: ecco quando sosterranno le visite mediche

La Lazio sta rifondando la sua difesa. Con l’acquisto di Gila e l’imminente ufficialità di Casale, la Lazio per il ruolo di difensore centrale può contare anche su Patric e Acerbi, con all’occorrenza anche la disponibilità di Radu e Casale. Infatti, come raccolto dalla redazione di Laziopress.it, per quanto riguarda la situazione di Acerbi sembra essersi tutto fermato ormai da qualche tempo: non ci sono state svolte con nessuna società, neanche con il Milan. Ciò significa che difficilmente il difensore biancoceleste si trasferirà in un’altra squadra prima del ritiro di Auronzo. Di conseguenza, a meno che non vengano intavolate trattative lampo, Acerbi raggiungerà i suoi compagni in ritiro il 9 luglio, senza svolgere le visite mediche in quanto già sostenute con la Nazionale. In ogni caso, è improbabile una situazione di minaccia o multa per assenza al ritiro e nessuna risposta alla chiamata della squadra.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: