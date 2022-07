Di Marzio: “Romagnoli alla Lazio”. Ecco le cifre…

Casale è un nuovo giocatore della Lazio. Dopo le insistenti voci che si rincorrono già da gennaio, quando nel mercato estivo era richiesto un difensore, passando per tutto il mese di giungo e i primi giorni di luglio finalmente Nicolò Casale è un nuovo giocatore biancoceleste. Il difensore centrale viene da un’ottima stagione all’Hellas sotto la guida di Tudor: si è infatti messo sin da subito in mostra facendo vedere ottime doti e creando interesse anche a club come Napoli e, per l’appunto, Lazio.

Il suo percorso

Il difensore si è messo sin da subito in mostra per la sua agilità difensiva e capacità nell’anticipare l’avversario e ripartire in velocità. La sua duttilità difensiva ha, inoltre, permesso a Tudor di avere più soluzioni dietro. Nell’arco della stagione, nella difesa a 3 dell’Hellas, ha infatti agito sia da centrale che nei due posti laterali non facendo mai rimpiangere la scelta. Essendo un difensore giovane, ma con grande fiducia nei suoi mezzi, a volte rischiare la ripartenza può essere stata una scelta azzardata ma, anche in questo senso, l’aiuto tattico che darà Sarri potrà essere importante. Una nota positiva è anche il fatto che con i piedi se la cava più che discretamente: molti sono stati infatti i lanci e i passaggi decisivi che ha offerto ai suoi compagni. Per quanto riguarda la sua carriera, dopo aver fatto le giovanili con il Verona è stato mandato in prestito in varie squadre tra cui Venezia ed Empoli, dopo il quale ha fatto ritorno a Verona per una stagione da protagonista con 36 presenze.

La crescita con Sarri

Le caratteristiche per essere un difensore importante nello scacchiere di Sarri ci sono tutte, sarà importante il modo in cui verrà gestito e, soprattutto, il compagno di reparto con cui agirà. L’altro acquisto biancoceleste, Mario Gila, al momento in isolamento, ha delle caratteristiche molto simili a quelle di Casale, motivo per cui andrà fatto un grande lavoro dietro. L’eventuale acquisto di un giocatore come Romagnoli, invece, potrebbe donare a Casale quella possibilità in più di “tentare la giocata” come molto spesso ha fatto con il Verona. La sua avventura è ufficialmente iniziata: raggiungerà domani i nuovi compagni in quel di Auronzo. Il numero di maglia, come detto a un tifoso fuori la Paideia, ancora non lo ha scelto in quanto il suo dello scorso anno è già occupato.

