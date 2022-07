Nicolò Casale: “Grazie Verona per tutto, ma era ora di cambiare per inseguire le mie ambizioni”

Nel pomeriggio i biancocelesti sono tornati in campo per la seduta odierna di giornata, come raccontato su sslazio.it:

“Nuovo allenamento per la Prima Squadra della Capitale che quest’oggi si è ritrovato presso il campo Rodolfo Zandegiacomo a partire dalle ore 17:45. I biancocelesti, dopo una prima fase di riscaldamento, hanno svolto un’ampia fase di esercitazioni tattiche seguite da una partitella molto intensa nella quale ha prevalso di misura la compagine fratinata. L’allenamento, infine, si è concluso con un lavoro di carattere tattico dedicato alle palle inattive“.

Inizia con una seduta mattutina il terzo giorno di lavoro per la Lazio in ritiro ad Auronzo di Cadore. I primi a scendere sul campo centrale sono stati i portieri: lavoro intenso, sotto gli ordini del duo di preparatori Nenci-Grigioni, per Marius Adamonis, Marco Alia e Alessio Furlanetto.

Il resto del gruppo, dopo un iniziale lavoro in palestra, sono scesi sul campo antistante al centrale per un lavoro atletico. Prima di iniziare il gruppo si è fermato per un colloquio con mister Sarri, per poi iniziare il lavoro atletico sotto gli ordini dei preparatori Losi-Fonte.

AGGIORNAMENTO: Terminata la fese di riscaldamento, il gruppo si è diviso: i difensori si sono spostati sul campo centrale per svolgere un lavoro tattico sulla fase difensiva, mentre centrocampisti ed attaccanti sono rimasti sul campo antistante per intensificare il lavoro atletico.

AGGIORNAMENTO: Terminato il lavoro atletico per i difensori. Ora cambio di campo: i difensori tornano sul campo antistante per riprendere il lavoro atletico, mentre sul centrale si spostano centrocampisti ed attaccanti, pronti per la fase tattica agli ordini di mister Sarri. Come nelle scorse sedute, il lavoro parte con un’esercitazione senza palla, alla ricerca degli spazi, per poi recuperare il pallone ed attaccare la porta avversaria.

AGGIORNAMENTO: Centrocampisti ed attaccanti continuano a lavorare sulla tattica con movimenti offensivi con il pallone. La ricerca degli spazi prosegue con azioni che si sviluppano sulle fasce, cross in area di rigore a cercare attaccante centrale e mezzala che hanno il compito di concludere a rete. I difensori nel mentre continuano a lavorare atleticamente, con una corsa intorno al campo cronometrata.

AGGIORNAMENTO: Con una fase di tiri in porta per centrocampisti ed attaccanti e i difensori nelle due vasche piene di ghiaccio, si conclude la seduta mattutina di questo terzo giorno di ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Per oggi pomeriggio, alle 17:45, è in programma la seduta pomeridiana d’allenamento.

