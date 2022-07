AURONZO 2022 – DAY 4 | Seduta mattutina: lavoro atletico ed esercitazioni tattiche con il gruppo diviso per reparti | FOTO&VIDEO

Quarto giorno di lavoro per la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore. La giornata ha preso il via con la seduta mattutina d’allenamento per i biancocelesti. Mentre i portieri sono scesi per primi in campo, con Adamonis, Alia e Furlanetto sotto gli ordini dei preparatori Grigioni e Nenci sul campo centrale, i giocatori di movimento hanno svolto un lavoro di attivazione in palestra.

Successivamente, centrocampisti ed attaccanti hanno raggiunto il campo antistante al centrale per svolgere un lavoro atletico, mentre i difensori sono rimasti in palestra. Come successo nella giornata di ieri, una volta terminati gli esercizi atletici, i giocatori offensivi si sono spostati sul campo centrale per dare il via alla tattica: prove tattiche incentrate sui movimenti offensivi, con l’obiettivo di riconquistare palla in zona alta, giro palla, per poi puntare subito la porta per finalizzare l’azione. Al lavoro tattico non ha preso parte Ciro Immobile, che si è spostato in palestra per un lavoro di pura gestione. Al suo posto, provato ancora una volta Matteo Cancellieri come prima punta.

Terminato il lavoro tattico, i due gruppi si sono invertiti, con i difensori che hanno raggiunto il campo antistante al centrale per il consueto lavoro atletico, mentre centrocampisti ed attaccanti hanno raggiunto la palestra. Anche per i difensori, come il primo gruppo, dopo gli esercizi atletici, è arrivato il momento di raggiungere il campo centrale: mister Sarri ha lavorato con la fase difensiva su un lavoro tattico, basato su movimenti difensivi e cross, in cui la difesa aveva il compito di respingere e liberare l’area di rigore.

Con il lavoro in palestra dei centrocampisti ed attaccanti, e quello tattico sul campo centrale per i difensori, si è chiusa la seduta mattutina di allenamento. Nel pomeriggio, come successo nella giornata di ieri, è in programma la seconda seduta d’allenamento di giornata.

