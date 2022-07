AURONZO 2022 | Floriani Mussolini: “Sono emozionato per questo ritiro. Mister Sarri mi sta aiutando molto sulla fase difensiva”

La seduta mattutina, per questo quarto giorno di lavoro della Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo, si è conclusa da qualche minuto. Al termine dell’allenamento, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto Romano Floriani Mussolini, difensore della Primavera biancoceleste, aggregato alla Prima Squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono molto emozionato per questo ritiro, contento per la chiamata. il carico è totalmente diverso dai ritiri precedenti in Primavera, è normale. Sono contento che stiamo dividendo i lavori, la mattina la linea di difesa e il pomeriggio lavoro con la palla. Stiamo imparando tanto noi della Primavera.

Mister Sarri ci parla molto, specialmente a noi della Primavera perché ovviamente abbiamo tante cose da imparare, mi sta dando una mano molto sulla fase difensiva, è molto attento a questo. Ho tanta voglia, purtroppo con la Primavera la stagione non è andata come volevamo, non siamo riusciti a salire, ma quest’anno ce la metteremo tutta per fare un’ottima stagione.

Un calciatore della Lazio che mi ha stupito? Pedro, ha un altro passo rispetto a noi giovani e ad altri. Chiedo tanti consigli a Manuel Lazzari, visto che ha il mio stesso ruolo, e mi sa aiutare tanto.

Il lavoro rispetto all’anno scorso è totalmente un’altra cosa, c’è molta più preparazione prima e dopo l’allenamento, ma già da queste prime sedute sulla fase difensiva sto imparando molte più cose rispetto a prima. L’idea del mister penso sia quella che, noi terzini, dobbiamo essere bravi a difendere, poi è molto importante anche la spinta offensiva. Ho avuto la fortuna di stare per qualche tempo anche l’anno scorso con la Prima Squadra, tanti di loro già li conosco. Rispetto allo scorso anno, quando mi allenavo con loro durante la settimana, i carichi sono molto più intensi qui in ritiro, com’è giusto che sia. L’importante è rientrare in forma per poter affrontare il campionato nei migliori dei modi.

Impatto con i tifosi? Mi fa molto piacere che ci sono così tanti tifosi qui, è la prima volta che vengo e non mi aspettavo che fossero così tanti. Fa sempre piacere avere questo contatto con loro. Obiettivo per il prossimo anno? Sicuramente è migliorare e maturare come giocatore, poi si spera di fare qualcosa magari rimanendo qui in Prima Squadra, oppure fare esperienza altrove. Prima penso a fare il ritiro come si deve, poi da li valuteremo tutto”.

