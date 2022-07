Lucas Leiva dopo le parole di Cataldi in conferenza: “Prendi in mano questa squadra amico mio” – FOTO

L’ex portiere della Lazio Thomas Strakosha, è vicino a vestire la maglia del Manchester United. Secondo quanto riportato da Geoff Peters nella trasmissione talkSPORT infatti, i Reds starebbero per chiudere con l’estremo difensore albanese. Strakosha sembrava in procinto di trasferirsi al Fulham, ma ‘accordo con la società inglese non è andato a buon fine e per questo il club ha virato su Bernd Leno dell‘Arsenal. L’ex biancoceleste, dopo essersi svincolato, è dunque pronto a coronare il suo sogno di giocare in Premier League.

Manchester United are closing in on a deal for goalkeeper Thomas Strakosha. The 27 year old Albanian international is available on a free transfer after leaving Lazio. Fulham were keen and enquired but they’re due to sign Bernd Leno from Arsenal instead #mufc #ffc #epl pic.twitter.com/Xg5P6sqDIZ

— Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) July 9, 2022