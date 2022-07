Amichevole Lazio-Auronzo, sfida che torna dopo tre anni

Il centravanti kosovaro Muriqi rischia di saltare l’operazione con il Bruges in quanto non ha ancora firmato e difficilmente succederà. La società belga, con la scusa delle visite mediche, ha cercato di cambiare la formula chiedendo il prestito e non l’acquisto a titolo definitivo. La Lazio contava di incassare 11 milioni dalla cessione. Come riportato dal Corriere dello Sport, ora Muriqi è di nuovo a Roma e domani verrà sottoposto alle visite mediche presso la clinica Paideia per confutare i test del Bruges e ottenere di conseguenza l’idoneità sportiva per la stagione in arrivo. Tra domani e martedì, dunque, il calciatore si dovrebbe unire alla squadra biancoceleste ed essere di nuovo a disposizione del tecnico Maurizio Sarri.

