CdS | Oggi il primo test: Radu si ferma, il capitano Immobile a riposo

Francesco Acerbi continua a vivere da separato in casa Lazio, e di conseguenza i giorni dell’abbandono rischiano di essere tutt’altro che sereni. “Acerbi vattene, pezzo di m”, gli urla al megafono una delegazione della Nord, non appena il difensore mette piede in campo per un semplice differenziato. Come riportato dal Messaggero, Francesco risponde con il pollice, poi con un applauso ironico, e di conseguenza i cori si intensificano. Non serve a molto il “basta” con la mano alzata del tecnico laziale Sarri. In questo momento la Curva desidera solo Romagnoli e, senza l’addio di Francesco, ha il timore che qualcosa possa non andare per il verso giusto. Ma questo è solo un pretesto perché il club ha preso la decisione di portare comunque Alessio la prossima settimana in ritiro. E soprattutto perché ormai l’ex Sassuolo è stato preso di mira da dicembre scorso. Nonostante il clima, ieri Acerbi si è presentato in ritiro da professionista, puntuale, con l’intenzione di rispettare il suo contratto (da 2,5 milioni) e venire incontro alla società biancoceleste, non appena qualche big (Inter, Juve, Milan) farà sul serio, con il Monza sullo sfondo.

