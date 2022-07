Muriqi, il giocatore è di nuovo nella Capitale: la situazione

Nell’allenamento di ieri pomeriggio, il giocatore biancoceleste Radu si è fermato in quanto ha riportato un fastidio agli adduttori che lo ha fatto rientrare in anticipo negli spogliatoi. Come riporta Il Corriere dello Sport, si tratta del primo ko stagionale e verrà valutato nelle prossime ore. Il capitano Ciro Immobile, invece, ha saltato la doppia seduta di lavoro sul campo. Si è allenato in palestra. Ma la società biancoceleste ci ha tenuto subito a sottolineare che non è nulla di preoccupante, in quanto si tratta solo di recupero. Era affaticato dopo la partenza ad altissima intensità del ritiro dolomitico e quasi due mesi di stop. Quest’oggi alle ore 18 è in programma l’amichevole tradizionale con i dilettanti locali dell’Auronzo di Cadore e, per l’occasione si vedrà se il tecnico della squadra Sarri deciderà di utilizzare il capitano laziale, ma è assai probabile che preferisca non rischiarlo.

