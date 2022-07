GdS| Ultras Lazio-Acerbi: un rapporto mai ricucito

Francesco Acerbi e la Lazio sono ormai da mesi ai titoli di coda. La contestazione è riesplosa sabato pomeriggio, poche ore dopo l’arrivo del difensore nel ritiro di Auronzo di Cadore. Appena sbucato sul campo, Acerbi è stato “invitato” ad andare via. Dal giocatore, è scattato un applauso di carattere chiaramente ironico con un gesto di ok indirizzato verso i contestatori. Immediata la reazione di alcuni ragazzini che hanno cercato di far sentire il proprio sostegno al difensore. Ieri il centrale non è stato schierato nel corso dell’amichevole contro l’Auronzo. Lo strappo risale alla sua esultanza dopo il gol segnato nella vittoria interna col Genoa del 17 dicembre scorso. Con le mani dietro le orecchie e poi il dito davanti alla bocca. Una vena polemica legata alle critiche, anche via social, subite dopo la gara contro il Sassuolo. Poche ore dopo, con un post su Instagram, la retromarcia: «Ho fatto un gesto sbagliato, è stato dettato dall’adrenalina». Ma la rottura con una parte della tifoseria non è stata più ricomposta. Una settimana dopo anche nell’esultanza al gol di Venezia, Acerbi venne ricoperto di fischi. E così anche dopo il suo rientro in campo a marzo, per uno stop di due mesi ai flessori. Poi la sera del 24 aprile, una scena che ancor di più ha incendiato i rapporti. Un fermo-immagine televisivo nell’attimo dopo il gol di Tonali che nel finale di partita dà la vittoria al Milan inquadra il ghigno di Acerbi mentre raccoglie il pallone in rete. In pochi minuti la foto diventa virale. Accompagnata dall’immagine in cui un compagno di squadra, Adam Marusic, lo va a rimproverare per quanto appena successo. «Era un sorriso isterico», provò a giustificarsi immediatamente via social senza però risultare convincente. La contestazione non lo ha risparmiato nemmeno dopo il gol che allo scadere ha dato la vittoria a La Spezia, decisiva per la qualificazione in Europa League. Da tempo Acerbi ha chiesto di essere ceduto. Così la Lazio ha puntato su Romagnoli. Acerbi attende una nuova squadra.

Nicola Berardino/Gazzetta dello Sport