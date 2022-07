Calciomercato Lazio, il Napoli su Acerbi per la difesa: c’è l’ok del giocatore. Su Mertens…

La Lazio continua ad essere una delle squadre italiane più attive sul fronte calciomercato. Non solo in entrata, ma anche in uscita: come riporta Gianlucadimarzio.com, con Kalidou Koulibaly che si avvicina a grandi passi al Chelsea, il Napoli starebbe pensando a Francesco Acerbi per rinforzare la propria difesa. Secondo l’esperto di mercato, ci sarebbe stato l’ok anche del difensore in uscita dalla Lazio. Le cifre dell’operazione si dovrebbe aggirare intorno ai 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda Dries Mertens invece, nome accostato alla Lazio per dare a mister Sarri un vice Immobile di livello, sembrano esserci stati contatti positivi per il ritorno del belga al Napoli, dopo la scadenza del contratto lo scorso giugno.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: