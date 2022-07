Calciomercato, Schira: “Alla fase finale il passaggio di Provedel alla Lazio. E sul contratto…”

La giornata di oggi ha portato tre volti nuovi in casa Lazio: Alessio Romagnoli, Mario Gila e Luis Maximiano hanno svolto le visite mediche in Clinica Paideia e, la loro avventura in biancoceleste, sta per avere inizio. Per i due difensori è arrivato anche il comunicato da parte della società che ha reso ufficiali le operazioni. La Lazio però continua a lavorare sul fronte calciomercato, per trovare un altro portiere. Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, la trattativa che porterebbe Ivan Provedel alla Lazio a titolo definitivo sembra essere alla fase finale. La cifra che andrebbe allo Spezia si aggira intorno ai 4 milioni di euro, con l’Empoli, da dove il club ligure ha acquistato il portiere classe ’94, che riceverà il 50% sulla vendita. Per Provedel pronto un contratto di 3 anni con opzione per un quarto anno con i biancocelesti.

⏳ Ivan #Provedel to #Lazio from #Spezia on a permanent deal for €4M is at the final stage. Ready a 3-years contract with option for a fourth year. #Empoli will receive the 50% on the sale. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 12, 2022

