GdS | La rivoluzione. Giovani, veloci e… Romagnoli. Il rinnovo di Sarri dà la scossa

Questa nuova Lazio pensa in grande e va all’attacco. Lotito ha preso tutte le trattative in mano e, fra cartellini e ingaggi, a metà luglio ha già speso oltre 50 milioni di euro. Adesso è il turno di Provedel, ma lo Spezia rifiuta l’offerta di 4 milioni. Lotito, dunque, sta pensando a una doppia ipotesi relativa a Wladimiro Falcone della Samp: o puntare su di lui, o acquistarlo per poi rigirarlo ai liguri in cambio di Provedel.

Lotito ha mantenuto le promesse e finora il suo mercato meriterebbe tutt’altri numeri al botteghino: “Adesso vedremo quanti faranno l’abbonamento”, dato che, per ora, ne sono stati sottoscritti solo 6900. Sono numeri in contrasto con le reazioni dei tifosi che effettivamente si dicono stupiti da quanto sta succedendo in tema mercato. Tecnicamente manca ancorano un terzino sinistro (piacciono Valeri e Emerson Palmieri) e un vice Immobile per essere competitivi per la Champions.

Piace sempre Mertens, che però non vuole fare il vice. Cancellieri si sta impegnando a sostituire Immobile ad Auronzo, dato che è ancora alle prese con fastidi alla caviglia. Sarri ne è rimasto impressionato. Migliora anche Felipe Anderson come falso nueve, Pedro è già al top e Luka Romero è cresciuto tantissimo. Zaccagni mostra prodezze su prodezze e Luis Alberto è motivatissimo, andrebbe via solo per il Siviglia.

