Gol straordinario di Luka Romero in allenamento – VIDEO

Quest’oggi, oltre a Gila, Maximiano e Romagnoli, in clinica Paideia era presente anche il giovane Floriani Mussolini: il terzino era ad Auronzo fino a ieri, per poi giungere questa mattina a fare dei controlli. Il motivo del suo ritorno a Roma sarebbe sia fisico, un dolorino accusato dopo l’amichevole, tra l’altro ben giocata, alla coscia, ma anche una motivazione di mercato. Infatti, secondo quanto appreso dalla redazione di Laziopress.it, il Pescara avrebbe fortemente virato sul giovane terzino destro della Lazio tanto che l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo. La svolta potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. A dare rassicurazioni al club abruzzese circa l’ingaggio di Floriani sarebbe stato l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, il quale ha avuto modo di approfondire la conoscenza del difensore proprio ad Auronzo, oltre ai diversi allenamenti dello scorso anno. Floriani non potrebbe, d’altronde, avere continuità alla Lazio dato il numero di terzini presenti e un altro anno in Primavera 2 non è nei piani. Ecco che, allora, in poco tempo la trattativa tra Pescara e Lazio è in dirittura d’arrivo.

