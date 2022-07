PAIDEIA | Ecco di nuovo Gila per le visite: quanti cori per il difensore spagnolo! – FOTO&VIDEO

Sono ben sei gli acquisti messi a segno dalla Lazio fino ad ora. Un portiere: Luis Maximiano, 23 anni. Tre centrali: Casale, 24 anni, Romagnoli, 27, e Mario Gila, 21. Un centrocampista: Marcos Antonio, 22 anni. Un attaccante: Cancellieri, 20 anni. Al contrario, sono andati via, tutti in scadenza, Luiz Felipe, Reina, Strakosha e Leiva. La rivoluzione è scattata con il rinnovo di Sarri, che chiedeva rinforzi in linea con il suo 4-3-3. L’obiettivo era quello di ringiovanire l’organico puntando anche nel campionato di Serie A: detto fatto.

Per la stagione, l’obiettivo invece sarà quello di migliorare il quinto posto di quest’anno, quindi entrare in Champions. Bisognerà tenere Luis Alberto e Milinkovic perché se dovesse partire anche solo uno dei due andrebbe ridisegnato il centrocampo. Serve, ovviamente, anche un secondo portiere, con in pole Provedel dello Spezia, e per integrare l’organico anche in terzino e un centravanti.

Non solo rinforzi, anche passione. Alessio Romagnoli è un grande tifoso laziale e andrà a sostituire Acerbi in rottura con la tifoseria.

La Gazzetta dello Sport.

