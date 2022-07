ANGOLO DEL TIFOSO | Auronzo di Cadore, Laziali Veneto: “Abbiamo festeggiato la nostra fondazione consegnando dei regali a Lazzari, Casale e Furlanetto”

In vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A, che avrà inizio il 13 agosto, Sarri e la squadra biancoceleste sono volati ad Auronzo di Cadore per la preparazione estiva. Andrea Cecchetto, vicepresidente di Laziali Veneto – una giovane realtà di tifosi “fuori sede” nata ad aprile 2022 – è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress per raccontare l’esperienza del ritiro precampionato in rappresentanza dell’associazione.

Tra partite e allenamenti, come hai trovato i biancocelesti?

“Sono molto affiatati, soprattutto i nuovi arrivati si sono inseriti bene: la squadra sembra motivata. Rispetto allo scorso anno, sembra che le idee siano più chiare; Sarri è sempre molto presente ed è accompagnato da un caldo entusiasmo da parte dei tifosi presenti ad Auronzo”.

Tra i nuovi acquisti, chi ti ha incuriosito di più?

“Matteo Cancellieri in partita ha mostrato personalità e si è fatto valere, trasmettendo fiducia e contentezza di essere arrivato in un grande club”.

Invece, tra i tifosi che aria si respira?

“C’è grande attesa, ma anche entusiasmo: dopo il Covid, sono tornate molte persone. Ci sono dei punti interrogativi sulle possibili cessioni, considerando l’arrivo dei nuovi giocatori. Da parte di alcuni, ci sono delle stoccate per Acerbi che, nonostante la situazione, si ferma a fare foto e autografi col sorriso. Molti non lo fischiano più per non turbare il clima”.

Sui social, avete pubblicato la consegna delle maglie ad alcuni giocatori della Lazio. In particolare, avete donato a Lazzari una stampa.

“Per il primo anno del nostro Sodalizio, volevamo fare qualcosa di carino per il ritiro, che si svolge proprio nella nostra regione. Abbiamo pensato di premiare Lazzari, l’unico veneto presente in rosa al momento nostra fondazione e che aveva (tra l’altro) segnato in Lazio-Sassuolo, con un’illustrazione di Emanuele Palucci.

Con l’occasione abbiamo chiesto di poter consegnare la maglietta dei soci con il leone di San Marco anche a Casale, che è di Verona, e a Furlanetto, originario della provincia di Treviso.

La S.S. Lazio è stata molto gentile e l’abbiamo ringraziata pubblicamente; per noi era un gesto di presenza per festeggiare la nostra nascita”.

