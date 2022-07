Ecco Maximiano, il primo portiere per Sarri

Ora è ufficiale: il nuovo portiere della Lazio, colui che avrà il ruolo di primo, è Luis Maximiano. L’ex estremo difensore del Granada è il primo dei due acquisti che i biancocelesti faranno per la porta: il vuoto lasciato da Strakosha e Reina è colmato, per metà, dall’acquisto di un portiere giovane e di prospettiva come Maximiano.

Dopo i vari nomi che si sono fatti per la porta, si è deciso di virare su un giocatore che nella passata stagione, nonostante la retrocessione del Granada, si è fatto apprezzare per le sue doti: bravo a impostare con entrambi i piedi e spavaldo nelle uscite. Anche a costo di rischiare qualcosa, le uscite sono un elemento fondamentale per Maximiano, che unito alle qualità in fase di impostazione fanno di lui il profilo ideale di mister Sarri. Ora inizierà la fase di adattamento a un sistema di gioco nuovo e un campionato diverso da quello della Liga a cui era abituato.

Nella giornata di ieri è giunto in Paideia prendendosi il primo abbraccio dei tifosi, che gli hanno già dedicato un coro personalizzato, e dicendo a fine visite anche il suo primo “Forza Lazio“. Il suo passato è diviso tra lo Sporting Lisbona e il Granada. Nella prima esperienza si è formato come giocatore nelle giovanili esordendo, poi, anche in Europa League nella vittoria per 4-0 sul PSV e nel campionato portoghese contro il Gil Vicente. Con il Granada, invece, si mette definitivamente in mostra nella sua prima esperienza da titolare in una squadra, totalizzando 35 presenze.

