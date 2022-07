LIVE AMICHEVOLE | LAZIO-NK DEKANI 5-0 (32’ Immobile; 38’ (r), 45’ Pedro; 53’ Basic; 80’ Zaccagni)

La Lazio, a lavoro in ritiro ad Auronzo di Cadore, continua a preparare la prossima stagione. Parallelamente, la società biancoceleste, è impegnata sul fronte calciomercato, tra nuovi arrivi e possibili partenze. Con l’arrivo di Alessio Romagnoli, Mario Gila e Luís Maximiano ad inizio settimana e quello di Nicolò Casale lo scorso weekend, la retroguardia biancoceleste ha avuto la sua rivoluzione. Mister Sarri ora avrà tempo, in questa seconda parte di ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo, di lavorare anche con i nuovi arrivati, senza dimenticarci di Casale, Marcos Antonio e Matteo Cancellieri che hanno già qualche allenamento sulle gambe, essendo arrivati qualche giorno prima ad Auronzo.

Quella che sta per iniziare sarà la seconda stagione sulla panchina della Lazio di Maurizio Sarri, una Lazio versione 2.0 con diversi volti nuovi e conferme importanti della rosa biancoceleste. Esattamente tra un mese, il 14 agosto, prenderà il via la Serie A 2022/2023 della Lazio, con la sfida casalinga contro il Bologna. Un match che al via del campionato non è inedito: sarà il sesto confronto alla prima giornata di Serie A tra biancocelesti e rossoblù.

I CINQUE PRECEDENTI IN PERFETTA PARITA’

Per trovare l’ultimo precedente tra Lazio e Bologna alla prima di campionato, bisogna tornare alla stagione 2015/2016: allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti allenati da mister Stefano Pioli, grazie alle reti di Lucas Biglia e Ricardo Kishna, superarono per 2-1 il Bologna di Delio Rossi, rendendo inutile il gol di Mancosu. Poco meno di 19 anni prima, nella stagione 1996/1997, fu un Bologna-Lazio a dare il via al campionato delle due, con la squadra emiliana che si impose di misura, 1-0 con il gol di Davide Fontolan.

Atri due precedenti risalgono ai primi anni 60. Per due stagioni consecutive, Lazio e Bologna si sono sfidate alla prima giornata di Serie A: campionato italiano 1959/1960, in terra emiliana la sfida si chiude con un pareggio per 1-1, mentre la stagione successiva, 1960/1961, i rossoblù conquistarono la vittoria per 1-3 nella Capitale.

Il primo precedente tra biancocelesti e rossoblù come prima sfida del campionato invece, risale alla stagione 1929/1930: allo Stadio della Rondinella, la Lazio si impose con un netto 3-0 sul Bologna.

Due vittorie a testa ed un pareggio. Tra un mese esatto scopriremo se una delle due porterà a suo favore questo dato.

