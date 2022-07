AURONZO DAY 9 | Alia: “Devo crescere, spero di andare a giocare. Sarri? Preparatissimo su tutto”. E su Maximiano…

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il giovane portiere della Lazio Marco Alia ha parlato del suo ritiro ad Auronzo, commentando anche il nuovo arrivo tra i pali di Maximiano e proiettandosi sull’amichevole di oggi contro l’NK Dekani.

Queste le sue parole:

“Sono giovane e devo crescere, è giusto che mi diano consigli sia Grigioni sia Nenci: a volte sono un po’ duri ma so che lo fanno per il mio bene. L’esperienza a Monterosi per me è stata molto formativa, la prima tra i professionisti e lontano dalla Lazio dopo sei anni. Sono cresciuto molto dal punto di vista mentale: in quell’ambiente hai meno comfort rispetto al contesto biancoceleste quindi poi, una volta tornato, ho potuto riapprezzare molto di più quello che abbiamo qui. Sarri è preparatissimo su tutto, un grande professionista. Oggi giocheremo con l’NK Dekani e sa già tutto sulla squadra slovena. Maximiano è un ragazzo serio, si allena bene, è un elemento di prospettiva e talento. Non capisce ancora molto bene l’italiano ma si sta impegnando tanto. Spero di poter andare a giocare: mi auguro un prestito per crescere ancora a livello di esperienza, quest’ultima annata è stata preziosa. Ogni stagione può aiutarmi a crescere su diversi aspetti: ho 22 anni, devo migliorare su tantissime cose. Dopo un anno di Lega Pro capisci come il ritiro in Serie A sia di un livello diverso: devo colmare questo gap, in Serie C era meno complicato. Fa piacere sentire il tifo e il supporto della gente laziale, speriamo di non dover più tornare a vivere momenti come quelli dell’ultimo biennio. Ho sempre giocato tanto con i piedi: alleniamo questo fondamentale sia con i preparatori sia nei lavori con la linea, così come in partitella con il resto della squadra. Ci viene chiesto di stare un passo più avanti per uscire rapidamente e bloccare i palloni in profondità”.

