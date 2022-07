AURONZO 2022 – DAY 10 | Seduta mattutina: gruppo diviso per reparti. Romagnoli torna a lavorare con la squadra

Decimo giorno di lavoro per la squadra di mister Sarri in ritiro ad Auronzo di Cadore. Dopo la vittoria della Lazio nell’amichevole di ieri pomeriggio contro il NK Dekani (5-0), questa mattina il gruppo biancoceleste si è ritrovato per la seduta mattutina di allenamento. Dopo un iniziale lavoro di attivazione muscolare e riscaldamento, il gruppo biancoceleste si è diviso per reparti: centrocampisti ed attaccanti si sono spostati sul campo centrale, mentre i difensori sono rimasti sul campo antistante al centrale.

I giocatori offensivi, divisi tra fratinati e non, hanno lavorato sulla verticalizzazione veloce per poi trovare l’attaccante di turno per concludere in porta. Con due vertici alti, da una parte Cancellieri e Romero, dall’altra Akpa Akpro ed Immobile, in mezzo hanno lavorato i centrocampisti sul giro palla, con gli esterni che avevano il compito di servire i rispettivi estremi alti senza far intercettare il pallone.

I difensori si sono concentrati su un lavoro atletico con i preparatori Losi e Fonte. Tra loro è tornato a lavorare con il gruppo anche Alessio Romagnoli che, nel pomeriggio di ieri, ha saltato l’amichevole contro gli sloveni. I quattro portieri invece erano divisi due con la squadra e due a lavoro con i preparatori Nenci e Grigioni: Alia e Furlanetto con la squadra, Maximiano ed Adamonis individualmente.

Successivamente i due gruppi si sono invertiti, con gli attaccanti e centrocampisti che si sono spostati sul campo antistante al centrale per un lavoro atletico, mentre i difensori, compreso Romagnoli, hanno svolto un lavoro sui movimenti difensivi sul campo centrale. Ad invertirsi anche i portieri: con i difensori hanno lavorato Maximiano che si è alternato con Adamonis.

Per questo decimo giorno di ritiro è in programma solamente la seduta mattutina di allenamento, con mister Sarri che ha concesso il pomeriggio libero alla squadra.

