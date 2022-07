Calciomercato Lazio, quante opzioni per la difesa: il punto

Uno dei punti deboli della Lazio nel primo anno di Sarri è indubbiamente stata la difesa: la quantità di gol subiti ha indubbiamente indotto la società ha puntare su un completo rinnovamento della sezione. Di fatto, con Luiz Felipe in uscita causa mancato rinnovo e Acerbi che non ha passato un anno facile data la situazione con l’ambiente, non considerando l’infortunio che lo ha tenuto fuori svariati mesi, la coppia di centrali è spesso cambiata nell’arco della stagione. La nota positiva, l’unica, è legata a Patric. Il giocatore è infatti rubato da centrale agli ordini di Sarri. Ottime prestazioni tanto in fase di costruzione quanto in quella difensiva che lo hanno indotto al rinnovo per 5 anni, nonostante gli ultimi anni deludenti.

Il rinnovo di Patric, di fatto, è stato il primo passaggio verso la formazione della nuova difesa. Lo spagnolo può infatti dare un importante contributo dietro a Romagnoli e Casale, quella che è stata designata come la nuova coppia di centrali. Francesco Acerbi rimane in uscita, anche se la situazione sembra non ancora essere pronta a muoversi. Probabilmente si dovrà aspettare ancora qualche giorno per avere delle novità importanti. Al momento rimane comunque un’alternativa che può dare il suo contributo dietro. Punto interrogativo anche su Kamenovic, di ruolo terzino ma utilizzato da Sarri come centrale nell’unica apparizione della scorsa stagione.

Proprio Kamenovic e Patric potrebbero, tuttavia, ricoprire anche il ruolo di terzino. In quella posizione, sulla fascia sinistra, si parla di un’altra entrata. Considerando anche la presenza di Lazzari, Marusic, Hysaj e Radu, si intuisce che, in quel caso, un’uscita ci sarà. Nella schiera di centrali, inoltre, è stato acquistato anche Gila come prospetto per il futuro, considerando la provenienza, il Real Madrid, e la considerazione che si fa in Spagna di lui. La Lazio diceva rinnovarsi in difesa e la svolta è arrivata. Come non mai Sarri ha diverse alternative dietro.

