CdS | Zaccagni, aria di rinnovo e può arrivare anche Ilic

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è aria di rinnovo per Zaccagni. Lotito ha intenzione di blindarlo dopo averlo acquistato a titolo definitivo dal Verona. E’ stata un’idea di Sarri dopo esser sfumato l’affare Kostic e per il mister non si discute.

All’inizio dell’estate si pensava che Zaccagni potesse essere sacrificato in caso di offerta pesante, ma il mister lo ha confermato e Lotito ha già progettato il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2025, ovviamente con ritocco dell’ingaggio.

Lotito e Setti hanno rilanciato un’alleanza di mercato che esiste dal 2017, da quando il Verona riportò Caceres in Italia (extracomunitario), tenendolo per 6 mesi prima di rigirarlo alla Lazio. Sarri era rimasto stregato da Casale già quando era all’Empoli, lo voleva a gennaio e alla fine è riuscito ad averlo a luglio per 10 milioni. Per 7 più bonus è arrivato anche Cancellieri dal Verona e quest’operazione ha permesso a Lotito di bloccare Ilic. Il serbo arriverà in caso di cessione di Luis Alberto e ha una valutazione tra i 15 e i 18 milioni di euro.

