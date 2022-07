Il Messaggero | Terracciano supera Provedel. Muriqi-Maiorca, si tratta di nuovo

Terracciano o Provedel come vice Maximiano, uno vale l’altro. Il Lecce ha superato Lazio e Spezia per Falcone e ora i liguri pretendono 6/7 milioni per Provedel, mentre la Lazio offre meno. Se non si troverà un accordo intorno ai 5, si virerà direttamente su Terracciano, anche se l’uscita di Dragowski dalla Fiorentina potrebbe complicare tutto. Tare aveva proposto Silvestri dell’Udinese, ma Sarri ha detto di no. Il ds deve piazzare anche Alia e Adamonis, ma ora è concentrato su Muriqi. L’affare con il Bruges è saltato, Lotito è furioso e ora si torna a trattare con il Maiorca per circa 9 milioni di euro. Acerbi ha detto sì al Napoli, Lotito chiede 5 milioni, bisogna solo trovare l’accordo.

Come riporta Il Messaggero, in ritiro Sarri ha bocciato Raul Moro e Akpa Akpro: il primo è in orbita Como, il secondo potrebbe essere inserito in qualche affare ad agosto. Il tecnico chiede sempre Ilic a centrocampo, che comunque è stato bloccato dalla Lazio, ma Lotito richiamerà Setti solo se e quando cederà Luis Alberto. In caso di cessione di Milinkovic, si punterà su Zielinski. Si continua a parlare di Valeri della Cremonese, ma Sarri non lo ha mai indicato.

