Lazio, Tare lascia il ritiro di Auronzo

Dopo il primo campionato concluso al quinto posto, la Lazio di Maurizio Sarri si avvia verso la nuova stagione con un’attenzione alla costruzione dell’organico che potrebbe consegnare ai biancocelesti prospettive decisamente più promettenti della qualificazione in Europa League. Fin qui il mercato estivo della Lazio appare improntato chiaramente nello svecchiamento della rosa con l’acquisto di promettenti giovani che possano garantire un futuro roseo alla squadra del tecnico toscano. Le principali manovre della dirigenza biancoceleste si sono concentrate sul reparto arretrato, punto debole nella passata stagione.

CAPITOLO PORTIERI – Con Strakosha svincolatosi e passato al Brentford e Reina tornato al Villarreal, la “nuova” Lazio punta forte sulla nuova coppia di portieri formata da Maximiano e Provedel (quest’ultimo vicinissimo al trasferimento in biancoceleste).

CAPITOLO DIFESA – Dopo settimane di trattative è finalmente giunta al lieto fine la telenovela per Alessio Romagnoli; il suo arrivo ha portato grande entusiasmo in casa biancoceleste. Negli scorsi giorni è stato acquistato Nicolò Casale, prelevato dall’Hellas Verona e messo a disposizione di Sarri che potrà sfruttare le sue grandi doti fisiche ed atletiche. Un altro profilo molto interessante è quello di Gila proveniente dal Real Madrid. Per quanto riguarda la fascia sinistra il sogno rimane Emerson Palmieri.

CAPITOLO CENTROCAMPO – Il primo innesto ufficiale è stato quello di Marcos Antonio, centrocampista brasiliano, classe 2000, arrivato dallo Shakhtar Donetsk per sostituire Lucas Leiva tornato in Brasile. Mentre c’è un accordo di massima tra Lotito e Setti per Ilic, il centrocampista serbo passerà in biancoceleste dopo che Luis Alberto sarà ceduto. Per Milinkovic Savic la dirigenza laziale è in attesa di offerte che per il momento non sono però arrivate. Il club capitolino lo valuta 70-80 milioni di euro e nel corso delle prossime settimana potrebbe farsi avanti il Manchester United, Chelsea con PSG e Real Madrid alla finestra.

CAPITOLO ATTACCO – Il secondo arrivo in casa Lazio è stato quello di Matteo Cancellieri. Il talento 2002, acquistato dall’Hellas Verona andrà a fare il jolly nel reparto avanzato che però necessita di un vice Immobile per essere completato.

