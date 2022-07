L’ex Bonanni sulla prossima stagione biancoceleste: “Sarri può fare molto bene”

La stagione della Lazio è iniziata nel migliore dei modi, con Sarri che ha ottenuto gli innesti richiesti già dal ritiro di Auronzo di Cadore. L’ex centrocampista biancoceleste Massimo Bonanni ha parlato del tecnico toscano e della prossima stagione ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Per tanti tecnici ora non ci sono più alibi. Da chi si aspetta di più?

“Credo Sarri, per tanti motivi. Nell’11 la Lazio continuerà ad essere buonissima, bisogna capire come si cercherà di affrontare una stagione lunga con questa rosa. Per me ha fatto un campionato importante, quello scorso, è arrivata al di sopra delle aspettative per essere il primo anno di Sarri dopo anni di lavoro completamente diverso. Credo che Sarri possa fare molto bene“.

Sarri può lottare per lo Scudetto?

“Il Mondiale sarà una manna dal cielo per tutti, ma dire oggi che può lottare anche per lo Scudetto la vedo difficile. Ci sono squadre nettamente più attrezzate. Non posso pensare che la Juve non sarà così vicina per lottare per il titolo“.

