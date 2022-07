CdS| Raffica di acquisti, cessioni immutate

Sarri ha promosso Matteo Cancellieri. L’ex Verona, è stato eletto vice Immobile. Punta centrale di movimento. Cancellieri ha un tiro spaventoso. Precisione e potenza, piede caldissimo. Non usa quasi mai il destro, ma il sinistro canta. Durante il lavoro quotidiano, Sarri lo ha impiegato e allenato soltanto da punta centrale. Sa proteggere il pallone con le spalle alla porta e riesce a giocare di sponda. Può essere l’attaccante di movimento che cercava Sarri, non troppo innamorato del centravanti classico. Ovviamente serviranno altre prove. Luka Romero è in crescita. Contratto in scadenza a novembre, quando compirà 18 anni. Dovrebbe restare come quarto esterno d’attacco dietro a Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson. Raul Moro andrà a giocare in prestito. Lo ha richiesto il Como ma i suoi agenti cercano anche in Spagna. Raffica di acquisti, cessioni immutate. E’ partito solo Vavro tra gli esuberi per 4,5 milioni più 500 mila euro di bonus e il 10% di un’eventuale futura rivendita. La situazione Muriqi-Bruges ha scatenato le ire di Lotito, pronto a intentare cause alla Fifa. Il Bruges, come confermano dal Belgio, si è rifatto avanti chiedendo il giocatore in prestito, modalità di trasferimento che non interessa alla Lazio. Si è mosso di nuovo il Maiorca, ma l’offerta non supera i 9 milioni di euro con i bonus. Muriqi si sta allenando da solo, non si trova neppure a Formello. Ad Auronzo Kiyine viene preferito ad Akpa Akpro. Adamonis sarà girato in prestito, lo stesso destino aspetta Alia. Figurano tra gli esuberi Escalante, Durmisi e Jony. Sul primo, ad inizio giugno, c’era il Cadice. Per Durmisi si era ipotizzato il passaggio al Brondby, società con cui ha iniziato. Si allena da solo Jony, è senza offerte. Hanno trovato squadra solo Casasola (Perugia) e Adekanye (Go Ahead Eagles). Sotto contratto ci sono Fares (reduce da un grave infortunio dopo il prestito al Torino), Lombardi, Djavan Anderson e una sfilza tra ex Salernitana ed ex Primavera. C’è il rischio che molti restino sul groppone di Lotito. L’operazione Provedel sembrava avviatissima ma ora è bloccata. Lo Spezia deve sostituirlo e manca ancora l’accordo economico per la cessione. Ci sarebbe stato un sondaggio con la Fiorentina per Terracciano, ma si sarebbe trattato di una semplice telefonata. Sarri vuole solo Provedel e il portiere dello Spezia ha già raggiunto un accordo con Lotito. Pronto un contratto da 1,2 milioni di euro per cinque anni. Ivan chiuderebbe la prima fase del mercato. La seconda dipenderebbe dalle cessioni che consentirebbero a Lotito di reinvestire su un terzino sinistro. Sarri reclama un mancino. Il sogno sarebbe Emerson Palmieri, rientrato al Chelsea dopo l’esperienza in Ligue 1 al Lione, scadenza 2024. Si parla molto di Emanuele Valeri, 23 anni, scuola Lazio, terzino sinistro della Cremonese, in scadenza di contratto nel 2023. La Lazio ad Auronzo rimarrà sino al 22 luglio. Un giorno prima l’amichevole che chiuderà la prima parte della preparazione contro il Primorje. Poi tutti a Roma per qualche giorno di riposo e il 26 luglio altra partenza destinazione Germania, in una località al confine con l’Austria per svolgere un mini ritiro. Il 27 luglio affronterà il Genoa in amichevole a Kossen, nel distretto di Kitzbuhel, in Tirolo. Il 30 luglio, non più il 31, giocherà contro la nazionale del Qatar. Altro ritorno a Roma: tutti a Formello per preparare Lazio-Bologna in programma il 14 agosto.

Corriere dello Sport