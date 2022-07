Radu: “Sarà la mia ultima stagione”

Questa sera ad Auronzo di Cadore la Lazio ha presentato la squadra e svelato l’ultima maglia, nel frattempo però si lavora anche sul fronte mercato. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la novità delle ultime ore è che Luis Alberto ha chiesto la cessione: nessuna rottura, ma semplice volontà di cambiare aria. La società biancoceleste cercherà di accontentarlo, ci sarà da vedere se proseguirà la trattativa con il Siviglia oppure si presenteranno altri club. I capitolini chiedono circa 25 milioni per il Mago, dovendo versare il 30% al Liverpool, ma può anche darsi che si accontentino di una cifra leggermente inferiore. I dialoghi per Matias Vecino, centrocampista svincolato, proseguono. Ci sono buone possibilità di arrivare all’accordo, ma oggi la priorità è quella di trovare una soluzione per lo spagnolo, in modo da far scattare in automatico di Ilic dell’Hellas Verona. Per quest’ultimo, prima scelta di Sarri a centrocampo, c’è già una base d’intesa.

