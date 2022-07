AURONZO 2022 | Lazio-Primorje, le formazioni ufficiali

La Lazio è tornata allo Zandegiacomo per l’ultima amichevole di questo ritiro ad Auronzo di Cadore. Ancora una volta i due centrali scelti da mister Sarri sono Patric e Romagnoli. Rispetto all’altra volta partono, invece, Marusic al posto di Hysaj e Marcos Antonio al posto di Cataldi. La partita si sblocca dopo un brivido per la Lazio su calcio piazzato del Primorje: Milinkovic, sui risvolti di un calcio d’angolo, viene rimpallato dai difensori e, conseguentemente, spara addosso al portiere che non riesce a parare. Il secondo gol è siglato da Pedro, il quale si porta avanti in modo portentoso fino al centro dell’area, dove a seguito di una sorta di rimpallo riesce ad insaccare. Per il resto la partita vive di alcuni lampi occasionali come la traversa di Felipe Anderson prima del gol di Pedro o quello del colpo di testa di Romagnoli terminato di poco alto sul fondo.

