Calciomercato Lazio, Milinkovic il desiderio della Premier League: ecco le squadre favorite secondo le quote

Il calciomercato in casa Lazio continua e oltre alle entrate si pensa anche alle operazioni in uscita. Una situazione particolare è legata al centrocampista serbo Sergej Milinkovic Savic. Il biancoceleste è oggetto di desiderio di molte squadre in Italia e all’estero, ma una vera e proprio offerta non è ancora stata presentata alla corte della Lazio. Secondo quanti riportato dall’agenzia di stampa giochi e scommesse Agipro, sono soprattutto i club di Premier League a strizzare l’occhio al serbo. Per le quote infatti danno un suo passaggio al Chelsea a 7, davanti a Manchester United ed Arsenal offerte a 10. Stessa quota anche per la Juventus, da sempre interessata al giocatore anche se con il recente ritorno di Pogba i bianconeri sembrerebbero aver già puntellato il proprio centrocampo. In lontananza a Milan e Inter, la cui quota per un approdo di Milinkovic è pari a 22.

