CdS| Si apre la pista Siviglia per Luis Alberto. Tanti i nomi per il completamento della rosa da Marcelo a Mertens

Il ds del Siviglia Monchi, ha chiuso per Koundé al Chelsea, operazione da 50 milioni più bonus. Una parte potrà investirla per Luis Alberto della Lazio. Per la prima volta è rimbalzata un’apertura (seppure indiretta) di Monchi sull’acquisto dello spagnolo. Lotito aspetta il segnale giusto per chiudere l’accordo con il Verona per Ilic, scelto da Sarri per rinforzare il centrocampo. Il Siviglia non ha intenzione di spendere 30 milioni per Luis Alberto. Lotito, vendendo lo spagnolo, dovrà riconoscere il 30% dell’incasso al Liverpool. Dopo gli affari Cancellieri e Casale, propedeutici anche all’acquisto di Ilic, ci sono state delle scintille tra presidenti. Sono alleati da anni, si passa sopra a tutto durante il mercato. Sarri a centrocampo ha chiesto anche Vecino, attualmente svincolato. Non è alternativo a Ilic, può arrivare se partirà Akpa Akpro. Ilic più Vecino, escluden- do la carta Oliver Torres. Il punto da chiarire è capire se il Siviglia aumenterà l’offerta cash per Luis Alberto se la Lazio rifiuterà l’arrivo di Oliver Torres. Ieri è stato venduto Muriqi al Maiorca per 8 milioni più 3 di bonus, è l’acquisto più costoso di sempre per la squadra delle Baleari. Ci sono altri esuberi da piazzare. Attesa anche per Provedel, manca sempre un portiere. I contatti con lo Spezia si sono bloccati, serve un ulteriore rilancio. L’offerta da 3,5 milioni più 1 di bonus non è stata accettata. Provedel spinge affinché lo Spezia molli la presa. Sono stati valutati anche altri portieri, alcuni più esperti. Rafaela Pimenta, avvocatessa dell’impero Raiola, a Radio Sei ha svelato che dopo l’affare Romagnoli «stiamo parlando con Lotito di due progetti diversi, l’ho sentito ieri (martedì), vediamo se le cose andranno bene». Allo staff Raiola appartiene Silvestri, portiere dell’Udinese, non convince Sarri. La prossima cessione potrebbe riguardare Escalante, finito nel mirino della Sampdoria (oltre che di alcuni club spagnoli). Per quanto riguarda Jony, invece, è molto vicina la risoluzione consensuale del contratto (poi dovrebbe tornare allo Sporting Gijon), mentre resta complicato piazzare Fares. L’ultima amichevole del ritiro. Occhi sulla Lazio, appuntamento alle 18 contro il Primorje, squadra della seconda divisione slovena. È il test conclusivo, la chiusura del cerchio allo Zandegiacomo (15 euro il costo del biglietto, diretta tv su Lazio Style Channel). Sarri è alle prese con l’acciacco di Cancellieri che si toccava il ginocchio sinistro, dopo l’intervento dello staff medico è rientrato negli spogliatoi zoppicando. Situazione da valutare e monitorare, oggi potrebbe rimanere a riposo. Come lui Casale e Patric ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Le suggestioni su Mertens impazzano, hanno creato allucinazioni: martedì sera girava un fake, la sua maglia 14, firmata Mizuno, già acquistabile sul sito della Lazio. Le stesse si sono riverberate su Marcelo, ormai ex Real Madrid, che sarebbe stato proposto. Dalla Lazio sono rimbalzate smentite, le stesse che da mesi riguardano Mertens. C’è un video, in cui il presidente viene pregato di acquistare il belga. Lotito non risponde. In corsa, a sinistra, ci sarebbe Valeri della Cremonese.