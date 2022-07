Luiz Felipe: “Quando ho saputo che il Real Betis mi voleva non ci ho pensato due volte. Sulla Lazio…”

Quest’oggi, allo Stadio Benito Villamarín di Siviglia, impianto che ospita le sfide casalinghe del Real Betis, è andata in scena la presentazione di Luiz Felipe, ex difensore della Lazio. Ecco le sue prime parole in conferenza stampa, riportate da Tuttomercatoweb.com, da calciatore biancoverde: “Quando ho saputo che il Betis mi voleva, non ci ho pensato due volte. È stata la cosa migliore della mia vita. Mi è sempre piaciuto molto Puyol, per il suo modo di giocare, aggressivo, duro. E anche Sergio Ramos, per me il migliore della storia. Avevo diversi club interessati, ma avevo in mente solo il Betis e volevo davvero venire qui, conoscere i miei nuovi compagni di squadra e iniziare a lavorare. Pellegrini mi ha accolto benissimo. Conosco l’importanza di questa città e di questo club. Conosco lo stadio e la sua grandezza, so che ci sono sempre 60 mila persone sugli spalti a vedere le partite. Conosco il campionato e volevo giocarci, anche per questo sono qui.

So che tutti parlano del Derby di Siviglia e voglio davvero giocare quella partita, ma per ora sono concentrato sull’inizio del lavoro, quando ci sarà la settimana del Derby, penserò al Derby. L’anno scorso il Betis ha vinto la Copa del Rey, quest’anno partiremo da zero e vedremo fino a che punto potremo arrivare, ma abbiamo una squadra forte e abbiamo i nostri obiettivi”.

Di seguito, Luiz Felipe è tornato a parlare anche della Lazio: “Sono stato 5 anni alla Lazio, ho giocato 140 partite, sono cresciuto molto come persona e come giocatore e sì, credo di essere nella fase migliore della mia carriera”.

Infine, al brasiliano, è stato chiesto se pensa di incontrare Luis Alberto a Siviglia, ma il classe ’97 ha risposto: “Non lo so, è una sua cosa privata. Non so rispondere a questo”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: