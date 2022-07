Mertens, De laurentis a confronto con i tifosi del Napoli “Vi svelo quello che gli abbiamo proposto”

Continuano a susseguirsi le voci su un approdo in biancoceleste del difensore ex Real Madrid Marcelo Vieira da Silva Júnior, Il giocatore in questi giorni è rimasto piacevolmente colpito dall’affetto ricevuto sui social da parte dei tifosi della prima squadra della capitale.

A fare chiarezza ci ha pensato l’intermediario Stefano Quadri ai microfoni di Calciomercato.it:

“Marcelo è in Brasile per la preparazione, sulla tenuta fisica sono pronto a scommettere, anche se qualche dubbio posso comprenderlo visto che ha giocato poco”, esordisce Quadri. Poi le dichiarazioni chiave che aprono una potenziale autostrada per Lotito all’arrivo del brasiliano, svincolatosi dal Real Madrid. “Marcelo se la vuole giocare, è stato travolto da un’ondata di passione ieri sera con messaggi da tutti i tifosi della Lazio ed è rimasto piacevolmente colpito, anche gli agenti erano increduli. Lui ha detto che una passione così non l’aveva mai sentita – racconta Quadri a ‘Tv Play_Calciomercato.it’ -. Vediamo quanta concretezza c’è e se si può andare avanti, la sua preferenza ora è Roma. Ha altre offerte, ma ha fermato tutto al momento”.

C’è poi un monito: “Però non bisogna tirarla troppo per le lunghe. La Lazio non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, il club vuole capire la richiesta, quanto sarebbe l’esborso ma penso sia fattibile e rientri nei suoi parametri”. Stefano Quadri, intermediario di Marcelo, alza sensibilmente le possibilità che il brasiliano – un palmares da 25 titoli in carriera – vesta la maglia biancoceleste. “Parliamo di quello che è forse il secondo terzino più forte della storia del calcio, dopo Roberto Carlos. Dopo aver perso Reina e Leiva, un giocatore così sarebbe importante anche nello spogliatoio. E anche a livello social ha un’altra dimensione, ad oggi non c’è un giocatore che nella Lazio ti faccia risaltare così l’immagine”, aggiunge Quadri.

La palla sostanzialmente passa a Claudio Lotito, che deve a questo punto dare il suo avallo e formulare un’offerta: “Se ho sentito qualcuno della Lazio? Sì, certo. Contatto con Sarri? Non posso parlare dello specifico, ma comunque penso proprio che in questa Lazio ci sia la mano di Sarri anche per quanto riguarda le scelte. Marcelo ha manifestato questa volontà, conosce la Serie A e la guarda, starebbe benissimo nel sistema di Sarri. Secondo me non c’è nessuno che palleggia meglio di lui dal basso. Ronaldo e Marcelo sono migliori amici, mi sembrerebbe strano che non avessero parlato della Serie A. Lui comunque è innamorato di Roma e si sta innamorando della Lazio e dei suoi tifosi”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: