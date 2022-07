Dalla Spagna: Juventus su Emerson

La Serie A, attraverso il proprio profilo Instagram, ha ricordato una delle grandi giocate della stagione di Milinkovic-Savic. Un anno in cui il centrocampista serbo è andato in doppia cifra sia per i gol che per gli assist. Una rete importante l’ha siglata al Franchi di Firenze, portando in vantaggio la Lazio nel match poi vinto 0-3. La Serie A ha ricondiviso la sua rete scrivendo: “Milinkovic doing Milinkovic things…“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

