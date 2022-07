L’Europa League sui social: “Quante squadre con l’aquila come simbolo?” – FOTO

Tramite il proprio profilo Instagram, l’Europa League ha fatto una domanda ai propri utenti, chiedendo quante squadre si possono nominare che hanno un’aquila come simbolo. Tra i commenti dei vari utenti, ci sono stati riferimenti a vari club, dalla Lazio al Besiktas, passando per il Benfica e l’AEK di Atene, continuando con Eintracht Francoforte e Ferencvaros. Che sia di buon auspicio per una stagione che la Lazio spera di vivere da protagonista anche in Europa League, dopo aver staccato il pass per la competizione con il pareggio di Milinkovic-Savic, arrivato all’ultimo respiro del match contro la Juventus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UEFA Europa League (@europaleague)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: