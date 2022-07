Ufficiale – Mertens non rinnova con il Napoli

Quest’oggi, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto il responsabile del Settore Giovanile biancoceleste Mauro Bianchessi. Ecco le sue dichiarazioni: “Chiusa una stagione positiva. Per la prima volta abbiamo centrato le finali di PlayOff con Under 15, Under 16 ed Under 17, centrando anche i quarti di finale con l’Under 15. Per noi è un traguardo importante entrare nelle prime otto in Italia. Dopo aver vinto il girone con l’Under 16, c’è stata amarezza perche saremmo potuti andare avanti, ma ci serve per crescere, anche a livello mentale per affrontare questo tipo di partite. Nella passata stagione l’Under 16 ha vinto il campionato, conquistando entrambi i derby contro la Roma, arrivando a +8 proprio sui giallorossi. Per mancanza di mentalità nell’affrontare questa partite “secche”, non siamo riusciti a mettere in pratica quanto dimostrato durante tutto l’anno. E’ stato un anno di successo non solo solo per il maschile, ma anche per il femminile con la vittoria della Coppa Lazio con l’Under 17 Nazionale e la Primavera femminile passata in Primavera 1.

A livello tecnico ci sono stati alcuni cambiamenti: Tobia Assumma, che allenava l’Under 16 e l’Under 17 Nazionale della Reggina, è il nuovo tecnico per il maschile dell’Under 14, mentre Christian Terlizzi allenerà l’Under 17. Si sta lavorando anche sul mercato per quanto riguarda l’Under 15, visto che la squadra sarà impegnata, per la prima volta, nel campionato Nazionale. Speriamo di aver centrato tutti gli obiettivi. Inoltre abbiamo un nuovo direttore generale, il dottor Enrico Lotito, che si occuperà della Prima Squadra femminile e dell’intero Settore Giovanile. Mentre Angelo Fabiani, grande direttore sportivo di esperienza entrato in società, avrà il compito di occuparsi della Primavera maschile e quella femminile.

Il calciomercato ci serve per prendere dei ragazzi giovani e farli allenare in casa nostra, senza andare ad intervenite sul mercato all’estero. C’è soddisfazione perché la Primavera maschile sarà marchiata Settore Giovanile, con i migliori calciatori della Primavera, Under 18 ed Under 17. Sarà una squadra giovane, con grande attaccamento alla maglia e mentalità, elementi determinanti. Vogliamo dare valore ai ragazzi del territorio per poterli far crescere. Sono 23 i giocatori che abbiamo convocati in Nazionale, rappresentiamo uno dei club più importanti sotto questo aspetto. Giovani in ritiro con Sarri? Convinto che qualcuno andrà in Prima Squadra”.

