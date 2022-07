Abbonamenti Lazio, Esaurita la Curva Nord

La vendita Libera sta portando agli obiettivi desiderati.

Sono sold out gli abbonamenti in Curva Nord. Rimangono posti disponibili invece per tutti gli altri settori dello stadio.

Da segnalare che la Lazio ha deciso di anticipare la chiusura della campagna abbonamenti all’8 Agosto; quindi non resta molto tempo,”Avanti tutti insieme”

