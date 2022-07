Mertens: spunta l’ipotesi Inter, ma la Lazio ci ripensa

Attraverso un post sui propri canali social ufficiali, la Serie A ha voluto omaggiare il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic. Il serbo lo scorso anno ha giocato una delle sue migliori stagioni da quando è in Italia, raggiungendo la doppia cifra e per gol e per assist. Adesso è l’oggetto dei desideri di molti club, sopratutto all’estero sponda Premier League. Tuttavia, un’offerta ufficiale alla Lazio non è ancora arrivata, e i tifosi sperano che il Sergente alla fine rimanga per regalare ancora perle e gioie in biancoceleste.

Questo il l post della Serie A:

