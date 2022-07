Napoli, il saluto a Mertens sui social: l’omaggio della società – VIDEO

Dries Mertens non rinnoverà con il Napoli. La conferma è arrivata nel pomeriggio da Aurelio De Laurentiis che ha parlato a Radio Kiss Kiss del mercato del Napoli e, quindi, anche della situazione del belga spesso accostato alla Lazio. Ecco le parole del presidente del Napoli sull’attaccante, riportate anche da Gianluca Di Marzio: “Dries si è proposto per un solo anno perché sa che a 35 anni dopo si deve ritirare. Ma se anche lui ne fa solo una questione economica allora io devo dirgli no. Se devo pagare una cifra sproporzionata a lui mancherebbe una parte che ci serve per investire su calciatori più giovani. L’ultima offerta da 4,5 milioni lordi l’ha rifiutata, non posso che ringraziarlo e augurargli il meglio, ma devo andare a investire sui giovani che saranno il Napoli dei prossimi anni.”

