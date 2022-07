PRIMAVERA | Lazio, continua la preparazione in ritiro: oggi e domani in programma due amichevoli | FOTO

Continua la preparazione della Lazio Primavera in vista della prossima stagione. Arrivati nella giornata di giovedì 21 luglio, i giovani calciatori biancocelesti proseguono il lavoro a Roccaporena, città natale di Santa Rita, in provincia di Perugia.

I ragazzi del neo allenatore Stefano Sanderra hanno da poco terminato l’allenamento mattutino, una seduta moderata, visto che nel pomeriggio è in programma la prima amichevole del ritiro: alle ore 18:00, la Primavera della Lazio affronterà l’U.S.D. Casciana Calcio, squadra locale che milita in Prima Categoria. Ma non sarà l’unico test, visto che, nella giornata di domani, è in programma una seconda amichevole, questa volta contro il Benevento. Anche i giallorossi sono in ritiro a Perugia, alle prese con la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie B.

