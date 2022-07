Acerbi al centro delle proteste: non solo la tifoseria laziale contesta il difensore, anche gli interisti furiosi con lui

La rottura tra Acerbi e la tifoseria biancoceleste non è più una novità. Come riportato da Roma Today ci sarebbe anche un’altra curva italiana a contestare il centrale di difesa della Lazio e della Nazionale italiana. Parliamo dell’Inter, squadra che con più di qualche probabilità sarà la prossima del difensore classe ’88, richiesto dal tecnico Simone Inzaghi. Il motivo sarebbe legato alla sfida Lazio-Milan della passata stagione, in cui Acerbi dopo il gol dei rossoneri, si è reso protagonista di una “risata isterica” che ha creato tanto scalpore. Diversi i commenti degli interisti a seguito dell’interesse nei confronti del difensore biancoceleste da parte della loro squadra, “Meglio uno in meno che questo milanista”, ” Acerbi non scherziamo”, “Stai lontano” e così via.

