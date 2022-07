Gianluca Di Marzio: “Provedel in dirittura d’arrivo”

Acerbi non era presente alla sgambata di questa mattina a Formello e secondo quanto riportato da Il Messaggero, non partirà oggi pomeriggio per il ritiro in Germania. La Lazio pretende che il classe ’88 faccia una scelta rapida, nel mentre la società lo ha messo fuori rosa. Il calciatore aspetta una big, alla finestra ci sono Inter e Juventus, ma nessuna delle due ha presentato per il momento un’offerta ufficiale, mentre il Monza si è definitivamente tirato indietro. Stesso discorso per Akpa Akpro, non convocato per il ritiro, resterà nella Capitale. Al suo posto in entrata c’è Vecino per il quale c’è un’intesa di massima con la Lazio per un triennale da 2 milioni a stagione.

