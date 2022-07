La Lazio in partenza da Fiumicino direzione Germania – VIDEO

In questa sessione di mercato uno dei colpi che ci si aspettava dalla Lazio era quello inerente al vice Immobile: un attaccante che potesse dare il cambio a Ciro quando quest’ultimo è out. La scorsa stagione, infatti, spesso Pedro e Felipe Anderson si sono trovati nelle condizioni di giocare da falso nueve nelle partite in cui il bomber biancoceleste è mancato.

Uno dei primi acquisti, una trattativa lampo, è stato quello di Matteo Cancellieri. Quest’ultimo si è unito alla Lazio poco prima della partenza per Auronzo dopo aver fatto vedere cose buone la passata stagione con l’Hellas Verona. Di istinto si è pensato a lui nel ruolo di ala all’interno dello scacchiere di Sarri. Sotto le tre cime di Lavaredo, invece, l’allenatore biancoceleste lo ha schierato molto spesso nel ruolo di punta. Una scelta che il giovane attaccante ha colto al volo mostrando anche buone doti realizzative nelle prime amichevoli stagionali.

Cancellieri ha infatti mostrato ottima corsa, agilità e un buonissima finalizzazione. I suoi movimenti a rientrare, la sua visione e i vari modi in cui è andato a segno hanno infatti convinto molti. A ciò Cancellieri ha unito anche un buon livello di fisicità: nell’ultima amichevole, non a caso, è andato in gol dopo aver protetto palla a seguito di un contrasto, in modo da rientrare e insaccare alle spalle del portiere con un pallonetto.

Come ci sono dei lati positivi, però, ve ne sono anche alcuni negativi: l’attaccante, mancino di natura, ha infatti spesso l’intinto di rientrare dalla destra. Un modo di muoversi che, alle lunghe, potrebbe divenire scontato per i difensori avversari. Un cambio di ruolo, inoltre, presuppone anche un adattamento nei movimenti e negli schemi di gioco. Non a caso, in alcune situazioni i movimenti del giovane attaccante sono sembrati estranei alle manovre proposte dai biancocelesti. Tuttavia, rispetto agli altri esterni della Lazio che lo scorso anno si sono ritrovati a fare il falso nueve, Cancellieri ha il “vantaggio” di potersi riscoprire già da ora una valida alternativa a Ciro Immobile, avendo inoltre la possibilità di crescere, e non poco, a livello tattico con un allenatore di caratura come Sarri.

