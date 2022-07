GRASSAU 2022 | LAZIO-GENOA 1-4 (5′, 18′, 51′ Coda, 14′ Immobile, 54′ rig. Gudmundsson)

PARTITI! E’ iniziata la sfida amichevole tra Lazio e Genoa in quel di Grassau, in Germania. Primo pallone giocato dai biancocelesti di Maurizio Sarri!

3° – Genoa subito in attacco con Ekuban. L’attaccante del Grifone sfrutta una disattenzione della retroguardia della Lazio per concludere in porta, ma il tiro viene deviato e finisce in calcio d’angolo.

5° – Genoa in vantaggio! Giocata di Massimo Coda in area di rigore. L’attaccante rossoblù, tra tre calciatori biancocelesti, riesce ad incrociare portando avanti i suoi.

14° – PAREGGIO DELLA LAZIOOO!!! Gran palla di Milinkovic-Savic a trovare Immobile in area di rigore. Il bomber biancoceleste, ostacolato dai tifosi rossoblù, riesce comunque, anche da terra, ad insaccare sul primo palo. Ciro festeggia così i suoi primi sei anni in biancoceleste! Torna la parità, 1-1!

18° – Torna avanti il Genoa! Appena quattro minuti e i rossoblù tornano avanti, ancora con Massimo Coda che sfrutta un cross rasoterra da parte di Ekuban. Il numero 9 del Grifone insacca a porta sguarnita.

23° – Lazio vicina al gol del pareggio! Cross di Ciro Immobile in area di rigore respinto dalla difesa del Genoa. Felipe Anderson raccogli la sfera e prova la conclusione ad incrociare, ma il tiro termina di poco al lato sfiorando il palo.

35° – Genoa pericoloso ancora con Massimo Coda. L’attaccante rossoblù tenta la conclusione al volo dagli sviluppi di calcio d’angolo, ma Maximiano è attento e respinge ancora una volta in corner.

FINE PRIMO TEMPO! Si chiude con il Genoa in vantaggio per 2-1 la prima frazione di gioco. Vantaggio rossoblù con Massimo Coda, dopo nemmeno dieci minuti Ciro Immobile trova il gol del pari per la Lazio, ma al 18° è ancora Coda a riportare avanti i suoi!

INIZIO SECONDO TEMPO! Riprende il match amichevole tra Lazio e Genoa! Mister Sarri ha effettuato ben otto sostituzioni: sono usciti Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic, Cataldi, Basic, Felipe Anderson ed Immobile, per lasciare spazio rispettivamente a Gila, Kamenovic, Radu, Kiyine, Marcos Antonio, Luis Alberto, Luka Romero e Cancellieri.

51° – Tris del Genoa, ancora una volta Massimo Coda! Il numero 9 rossoblù, indisturbato, lascia partire una conclusione potente dal limite dell’area che si insacca alle spalle di Maximiano: 3-1.

53° – Calcio di rigore per il Genoa! Coda prova il cross basso in area di rigore, la sfera viene deviata dal braccio di Kamenovic in angolo, ma l’arbitro concede il penalty.

54° – Quarto gol del Genoa! Gudmundsson spiazza Maximiano dagli undici metri e sigla la rete del 4-1 per il Grifone!

59° – Doppia sostituzione Lazio! Fuori Maximiano e Zaccagni, al loro posto entrano Adamonis e Raul Moro.

60° – Tripla sostituzione in casa Genoa! Fuori Ekuban, Portanova e l’autore del quarto gol Gudmundsson, dentro Yeboah, Melegoni e Jagiello.

68° – Altri due cambi per il Genoa. Fuori Dragusin e Frendrup, al loro posto sono entrati Vogliacco e Galdames.

71° – Sostituzione Lazio! Termina il match di Kiyine, dentro Marco Bertini.

77° – Altro triplo cambio Genoa. Escono dal terreno di gioco Hefti, Pajac e Coda, al loro posto Candela, Sabelli e Yalcin.

80° – Ci prova Luis Alberto da calcio di punizione. La conclusione dello spagnolo però termina alta sopra la traversa.

86° – Tenta la conclusione in area di rigore Matteo Cancellieri. Il tiro dell’attaccante della Lazio termina senza problemi tra le braccia del portiere rossoblù.

87° – Grifone vicino al quinto gol. Vogliacco, servito in area da Bani, prova il piattone di prima intenzione, ma Adamonis è attento e manda in calcio d’angolo.

FINE PARTITA! Termina con una sconfitta il quinto test amichevole di questo precampionato della Lazio. A Grassau vince il Genoa per 4-1, grazie alla tripletta di Massimo Coda e il calcio di rigore trasformato da Gudmundsson. Per i biancocelesti in gol Ciro Immobile.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: